Пиоли ответил на вопрос о возможном участии Леау в матче с «Интером»

«Как мы видели в четырёх последних матчах, в Лиге чемпионов необходимо играть всей командой. Чтобы добиться выдающегося результата, надо приложить невероятные усилия, и мы постараемся это сделать. Надеюсь, мне удалось донести до игроков, что прежде всего надо как следует подготовиться, а уже потом радоваться и получать удовольствие.

Рафаэл Леау попробует разбегаться. Если будет чувствовать себя хорошо, сможет выйти в стартовом составе. Если нет, то его не будет даже на скамейке. Понятно, что мы не можем рисковать. Вчера он проделал запланированную работу, посмотрим, что будет сегодня», – приводит слова Пиоли пресс-служба УЕФА.