$76.82-1.7984.91-2.09

Личка: если мне станет плохо в России, то поеду в Турцию

Наставник «Оренбурга» отреагировал на критику на родине из-за работы в РПЛ.

Личка: "Если мне станет плохо в России, то поеду в Турцию"
© РИА Новости

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своём отношении к критике в его адрес в Чехии за то, что он остался работать в России в то время, как большинство европейских футболистов и тренеров оттуда уехали.

«Я не читаю то, что люди пишут по этому поводу. Каждый имеет право иметь своё мнение. Я — свободный человек, работаю там, где хочу, и живу там, где м

Если кто-то хочет сказать, что я плохой, потому что работаю в России, то он имеет полное право на это. Я лишь могу сказать этому человеку, что принимаю его мнение, но сам считаю иначе. Если мне станет плохо в России, то поеду в Турцию. Мне нравится Стамбул — большой, интересный, красивый город», — цитирует Личку «Спорт-экспресс».

Марцел Личка был назначен на пост главного тренера «Оренбурга» летом 2020 года. Под его руководством южноуральский клуб по итогам сезона-2021/2022 пробился в РПЛ.

В нынешнем сезоне РПЛ «Оренбург» провёл 26 матчей и набрал 39 очков, расположившись на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

До «Оренбурга» Личка работал в «Динамо-Брест». Под его руководством брестчане стали чемпионами Беларуси и обладателями Суперкубка страны.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий