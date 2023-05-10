$76.82-1.7984.91-2.09

Оливер Кан: «Бавария» всё перепробовала, чтобы подписать Холанда

В мюнхенском клубе отказались от трансфера.

Оливер Кан: «Бавария» всё перепробовала, чтобы подписать Холанда
© globallookpress.com

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан признался, что мюнхенский клуб был заинтересован в норвежском форварде Эрлинге Холанде, который в настоящее время выступает за «Манчестер Сити». По словам Кана, клуб пытался приобрести игрока год назад, когда тот покинул «Боруссию» Дортмунд.

«Мы всё перепробовали, чтобы подписать год назад Холанда. Но нам надо было решить, хотим ли мы ради этого нарушать финансовую структуру клуба? Мы не были готовы к этому. Это — не стиль «Баварии», нельзя выходить за пределы зарплат», — цитирует Кана SportBild.

«Манчестер Сити» приобрёл Холанда у «Боруссии», заплатив за него 70 млн евро. В Англии нападающий в первый же сезон побил ряд рекордов, проявив завидную результативность.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий