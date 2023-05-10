Оливер Кан: «Бавария» всё перепробовала, чтобы подписать Холанда
В мюнхенском клубе отказались от трансфера.
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан признался, что мюнхенский клуб был заинтересован в норвежском форварде Эрлинге Холанде, который в настоящее время выступает за «Манчестер Сити». По словам Кана, клуб пытался приобрести игрока год назад, когда тот покинул «Боруссию» Дортмунд.
«Мы всё перепробовали, чтобы подписать год назад Холанда. Но нам надо было решить, хотим ли мы ради этого нарушать финансовую структуру клуба? Мы не были готовы к этому. Это — не стиль «Баварии», нельзя выходить за пределы зарплат», — цитирует Кана SportBild.
«Манчестер Сити» приобрёл Холанда у «Боруссии», заплатив за него 70 млн евро. В Англии нападающий в первый же сезон побил ряд рекордов, проявив завидную результативность.