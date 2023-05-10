Оливер Кан: «Бавария» всё перепробовала, чтобы подписать Холанда

«Мы всё перепробовали, чтобы подписать год назад Холанда. Но нам надо было решить, хотим ли мы ради этого нарушать финансовую структуру клуба? Мы не были готовы к этому. Это — не стиль «Баварии», нельзя выходить за пределы зарплат», — цитирует Кана SportBild.