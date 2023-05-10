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Семь человек без Fan ID пытались попасть на матч «Зенит» – «Спартак», их задержали и составили протоколы («Мутко против»)

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 37 фанатов были задержаны сотрудниками полиции на матче «Зенита» и «Спартака» на «Газпром Арене» и прилегающей территории.

На матче «Зенит» – «Спартак» задержали 37 человек
© Sports.ru

Семеро из них были задержаны за попытку проникновения на стадион без обязательного для посещения игр Премьер-лиги Fan ID. На них составили протоколы по статье 20.31 (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований – Sports.ru).

По этой же статье составили протоколы еще на 12 человек – за нахождение на стадионе в нетрезвом виде.

Остальные 18 человек также были задержаны за нахождение в состоянии опьянения, но на прилегающей к стадиону территории. Протоколы составили по статье 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения – Sports.ru).

Напомним, что на игре «Зенит» – «Спартак» присутствовали 48 893 зрителя – это рекорд «Газпром Арены» при Fan ID.

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