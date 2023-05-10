Умер первый футболист, сыгравший на пяти чемпионатах мира
В возрасте 93 лет ушел из жизни первый футболист, сыгравший на пяти чемпионатах мира — мексиканский вратарь Антонио Карбахаль, передает сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Карбахаль сыграл на чемпионатах мира 1950, 1954, 1958, 1962 и 1966 годов. Лишь в 1998 году немец Лотар Маттеус повторил рекорд Карбахаля по количеству проведенных чемпионатов мира подряд.
В составе мексиканского «Леона» Карбахаль стал двукратным чемпионом страны, а также обладателем Кубка страны.
Ранее британский спортсмен Стив Шэнкс скончался во время своего возвращения домой после участия в знаменитом Лондонском марафоне.
«Стиву было 45 лет, и он был очень опытным бегуном, который поучаствовал во многих марафонах. В воскресенье он финишировал с результатом 2 часа 53 минуты 26 секунд», — сказано в сообщении.