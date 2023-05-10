$76.82-1.7984.91-2.09

Умер первый футболист, сыгравший на пяти чемпионатах мира

В возрасте 93 лет ушел из жизни первый футболист, сыгравший на пяти чемпионатах мира — мексиканский вратарь Антонио Карбахаль, передает сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Умер первый футболист, сыгравший на пяти чемпионатах мира
© Газета.ru

Карбахаль сыграл на чемпионатах мира 1950, 1954, 1958, 1962 и 1966 годов. Лишь в 1998 году немец Лотар Маттеус повторил рекорд Карбахаля по количеству проведенных чемпионатов мира подряд.

В составе мексиканского «Леона» Карбахаль стал двукратным чемпионом страны, а также обладателем Кубка страны.

Ранее британский спортсмен Стив Шэнкс скончался во время своего возвращения домой после участия в знаменитом Лондонском марафоне.

«Стиву было 45 лет, и он был очень опытным бегуном, который поучаствовал во многих марафонах. В воскресенье он финишировал с результатом 2 часа 53 минуты 26 секунд», — сказано в сообщении.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий