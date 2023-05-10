КДК рассмотрит удаление футболиста "Спартака" в матче против "Зенита"

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"Рассмотрим удаление Дуарте. Он приглашен на заседание, которое состоится в пятницу", - сказал Григорьянц.

"Спартак" 7 мая в Санкт-Петербурге проиграл "Зениту" (2:3) в матче 26-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Дуарте получил прямую красную карточку после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). В протоколе встречи причиной удаления защитника указано серьезное нарушение правил.

Также на заседании будет рассмотрено нарушение "Спартаком" и "Торпедо" регламента в виде позднего выхода на поле в матчах против "Зенита" и грозненского "Ахмата" (1:5) соответственно.