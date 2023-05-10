КДК рассмотрит удаление футболиста "Спартака" в матче против "Зенита"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит удаление защитника московского "Спартака" Алексиса Дуарте в матче против петербургского "Зенита". Об этом ТАСС в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
"Рассмотрим удаление Дуарте. Он приглашен на заседание, которое состоится в пятницу", - сказал Григорьянц.
"Спартак" 7 мая в Санкт-Петербурге проиграл "Зениту" (2:3) в матче 26-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Дуарте получил прямую красную карточку после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). В протоколе встречи причиной удаления защитника указано серьезное нарушение правил.
Также на заседании будет рассмотрено нарушение "Спартаком" и "Торпедо" регламента в виде позднего выхода на поле в матчах против "Зенита" и грозненского "Ахмата" (1:5) соответственно.
"Спартак" после 26 туров с 49 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Досрочно ставший чемпионом "Зенит" имеет в своем активе 64 очка.