Полузащитник Бускетс прокомментировал свой уход из «Барселоны»

«Пришло время объявить, что этот сезон станет для меня последним в «Барселоне». Это было незабываемое приключение. С детства я всегда мечтал играть в этой футболке и на этом стадионе. Реальность превзошла все мои мечты. Я никогда не думал, что буду играть более 15 лет в лучшем клубе мира. «Барселона» — это клуб всей моей жизни. Тот клуб, фанатом которого я всегда буду, капитаном которого я был и в котором сыграл более 700 матчей. Это была большая честь.