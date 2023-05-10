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«КАМАЗ» просит КДК РФС присудить поражение махачкалинскому «Динамо» за нарушение регламента Первой лиги

Еще один клуб просит РФС присудить поражение махачкалинскому «Динамо».

ФК «КАМАЗ» просит КДК присудить поражение махачкалинскому «Динамо»
© Sports.ru

Ранее КДК РФС присудил махачкалинскому клубу техническое поражение по итогам матча Мелбет Первой лиги против «Уфы» (0:0) за то, что на поле 6 минут не было молодого игрока, как того требует регламент.

Теперь «КАМАЗ» просит присудить поражение «Динамо» из за нарушений регламента. Матч команд состоялся 8 апреля в Махачкале и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

«Рассмотрим заявление «КАМАЗа» по матчу с махачкалинским «Динамо» на неучастие в команде не менее одного молодого футболиста. «КАМАЗ» просит присудить техническое поражение сопернику», – сказал глава Контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

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