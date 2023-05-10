Футболист Канчельскис: Слуцкий возобновит карьеру тренера благодаря "способностям рассказывать сказки"

«Правильное решение было уволить Слуцкого из «Рубина» по ходу сезона Первой лиги? Это надо спросить у руководства казанского клуба. Пригласить Леонида Викторовича в «Рубин» изначально было ошибкой. Я общался с руководством казанцев. После провала в Англии, Нидерландах брать Слуцкого в эту команду не нужно было. Леонид Викторович вылетел с «Рубином» в Первую лигу и даже сезон не доработал. Надо иметь совесть — доработать в команде до конца сезона, вывести клуб обратно в РПЛ, а уже потом уходить. Изначально это назначение было непонятно, думаю, что у «Рубина» были получше кандидатуры, чем Слуцкий.