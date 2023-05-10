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Канчельскис: Слуцкий опять навешает лапшу на уши какому-то клубу и устроится туда тренером

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что Леонид Слуцкий сможет найти себе вакантное тренерское место благодаря «способностям рассказывать сказки». Также Канчельскис высказался об увольнении специалиста из казанского «Рубина». По его мнению, Слуцкий должен был вернуть клуб обратно в РПЛ, а потом уже уходить из него.

Футболист Канчельскис: Слуцкий возобновит карьеру тренера благодаря "способностям рассказывать сказки"
© чемпионат.сом

«Правильное решение было уволить Слуцкого из «Рубина» по ходу сезона Первой лиги? Это надо спросить у руководства казанского клуба. Пригласить Леонида Викторовича в «Рубин» изначально было ошибкой. Я общался с руководством казанцев. После провала в Англии, Нидерландах брать Слуцкого в эту команду не нужно было. Леонид Викторович вылетел с «Рубином» в Первую лигу и даже сезон не доработал. Надо иметь совесть — доработать в команде до конца сезона, вывести клуб обратно в РПЛ, а уже потом уходить. Изначально это назначение было непонятно, думаю, что у «Рубина» были получше кандидатуры, чем Слуцкий.

Думаю, что Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки. Сейчас еще кому-то лапшу на уши навешает и устроится в какой-нибудь клуб. Какая команда это может быть? Не знаю, все зависит от задач клуба», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

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