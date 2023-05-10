"Сочи" подписал контракт с 15-летним футболистом

Бежкину 15 лет, он является воспитанником сочинского футбола: ранее он выступал в детском клубе "Жемчужина", в 2022 году тренировался в академии "Сочи" и играл за команду среди спортсменов 2007 года рождения в Юношеской футбольной лиге. В апреле защитник дебютировал за юношескую сборную России (игроки до 16 лет) и отметился голом в матче против юношеской команды московского ЦСКА (3:2).