В московском фестивале поучаствовали команды из ДНР и ЛНР

В РФС рассказали об участии в фестивале массового футбола команд из ДНР и ЛНР
Команды из ДНР и ЛНР приняли участие в фестивале массового футбола в Москве, одним из организаторов которого выступил Российский футбольный союз (РФС). Об этом ТАСС в среду рассказала руководитель департамента организации и проведения соревнований РФС Ирина Посиренина.
Фонбет - Всероссийский фестиваль массового футбола 6х6, 7х7, 8х8 "Континентальная футбольная лига" прошел в Москве с 5 по 9 мая. Его победителем стала команда МТТ из Ростовской области, в финале обыгравшая "Арктик телеком" из Санкт-Петербурга (1:0). Третье место поделили саратовский "Локо" и АЗЧ из Кабардино-Балкарии.
"В фестивале приняли участие 64 команды из 27 регионов. Самым представительным регионом стала Москва - 16 команд, - сказала Посиренина. - Было шесть команд из Санкт-Петербурга, по пять - из Кабардино-Балкарии и Дагестана, из Ростова-на-Дону три команды, одна из Крыма. Также в данном турнире участвовали две команды из ДНР и одна из ЛНР".
"Этот фестиваль мы провели впервые, - отметила собеседница агентства. - Российский футбольный союз ведет большую работу по подписанию соглашений со всеми любительскими лигами во всех регионах, на сегодняшний день подписано 139 соглашений о партнерском сотрудничестве. Это ежегодный турнир, но впервые мы проводим его совместно с Любительской футбольной лигой, стараемся развивать эту дисциплину".
Руководитель департамента организации и проведения соревнований РФС рассказала о планах по развитию фестиваля в 2024 году.
"В следующем сезоне планируем сделать так, чтобы фестиваль прошел на масштабном стадионе. По количеству участников на следующий год мы поставили себе минимум 64 - это отправная точка. Все, что больше, значит, мы молодцы. В минус уходить точно не собираемся", - резюмировала Посиренина.