В московском фестивале поучаствовали команды из ДНР и ЛНР

"В фестивале приняли участие 64 команды из 27 регионов. Самым представительным регионом стала Москва - 16 команд, - сказала Посиренина. - Было шесть команд из Санкт-Петербурга, по пять - из Кабардино-Балкарии и Дагестана, из Ростова-на-Дону три команды, одна из Крыма. Также в данном турнире участвовали две команды из ДНР и одна из ЛНР".