Отец Холанда устроил скандал на игре с «Реалом»

Отец Эрлинга Холанда Альфи отличился во время матча «Манчестер Сити» с «Реалом». Испанские журналисты пишут, что он кидался в фанатов хозяев едой и показывал им неприличные жесты. Об этом сообщает «Чемпионат».

Во время игры Холанд находился в VIP-ложе. На видео, распространившихся в сети, видно, как он мешает болельщикам «Реала», находившимся внизу, затыкая уши. Кроме того, отец знаменитого игрока показывал фанатам неприличный жест, оскорблял и даже бросал в них еду.

На начавшийся конфликт быстро пришла охрана и увела Холанда с трибуны. Испанские фаната приветствовали это аплодисментами и выкриками: «адьёс».

После инцидента Альфи Холанд заявил в соцсетях, что болельщикам «Реала» не понравилась его радость голу Кевина Де Брёйне.

Кстати, сам Эрлинг Холанд никак не отличился во время матча. Его смог нейтрализовать Рюдигер. Игра закончилась со счетом 1:1.