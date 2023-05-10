Отец Холанда устроил скандал на игре с «Реалом»
Отец Эрлинга Холанда Альфи отличился во время матча «Манчестер Сити» с «Реалом». Испанские журналисты пишут, что он кидался в фанатов хозяев едой и показывал им неприличные жесты. Об этом сообщает «Чемпионат».
Во время игры Холанд находился в VIP-ложе. На видео, распространившихся в сети, видно, как он мешает болельщикам «Реала», находившимся внизу, затыкая уши. Кроме того, отец знаменитого игрока показывал фанатам неприличный жест, оскорблял и даже бросал в них еду.
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На начавшийся конфликт быстро пришла охрана и увела Холанда с трибуны. Испанские фаната приветствовали это аплодисментами и выкриками: «адьёс».
После инцидента Альфи Холанд заявил в соцсетях, что болельщикам «Реала» не понравилась его радость голу Кевина Де Брёйне.
Кстати, сам Эрлинг Холанд никак не отличился во время матча. Его смог нейтрализовать Рюдигер. Игра закончилась со счетом 1:1.
По мнению испанских СМИ, из-за этой ситуации могут усложниться переговоры «Реала» по покупке Холанда.