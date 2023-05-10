Названо препятствие для перехода Малкома из «Зенита» в ПСЖ

Известный португальский агент Паулу Барбоза рассказал корреспонденту «Спорта День за Днем» Матвею МАКАРЕНКО, реален ли переход бразильского полузащитника Малкома из «Зенита» в европейский клуб.

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– Есть клубы в Европе, которые следят за ним. Но о конкретном интересе говорить рано. Нужно ждать концовку мая, чтобы понять, конкретный ли это интерес. Очень важную роль в переходе сыграла бы сумма трансфера, – отметил Барбоза.

– За сколько реально продать Малкома?

– Я сомневаюсь, что есть в Европе клубы, которые могут позволить купить себе Малкома за те же 40 миллионов евро, что и заплатил «Зенит». Мне кажется, это нереально. Конкретную цену его называть сейчас бессмысленно. Нужно ждать окончания сезона и посмотреть, что будет с трансферным рынком. Думаю, с его возможным трансфером все прояснится.

– Реально ли Малкому перейти в ПСЖ?

– Теоретически – да. Но сейчас непонятно, кто останется в французском клубе. Генеральный и спортивный директора могут покинуть клуб. Пока этот вопрос тоже еще открыт. А значит, трудно что-то говорить и по трансферу Малкома. Переходы зависят от спортивной политики клуба, а в ПСЖ она сейчас может быть изменена.

– Кто конкретно хотел Малкома в ПСЖ? Тренер или спортивный директор?

– Это был спортивный директор (Луиш Кампуш – «Спорт День за Днем»), который наблюдал за игрой Малкома. Он известный футболист. Дело в том, что такие клубы имеют не один вариант, а сразу несколько. И не факт, что Малком в этом списке первый.

– Смог бы заиграть Малком в ПСЖ?