Депутат Госдумы предложил раздавать бесплатные билеты на футбол

«Клубам надо рассматривать не льготные программы, а программы по мотивации болельщиков приходить на стадионы. Сейчас у клубов появляются деньги от дополнительных доходов, например, букмекеров. Необходимо разработать льготную систему, например, бесплатные билеты, подарки, реклама», - приводит слова Свищева Legalbet.

Fan ID, или паспорт болельщика – российский электронный документ, удостоверяющий личность. Он включает в себя фотографию, фамилию и имя обладателя и нужен для посещения футбольных матчей. Впервые он использовался на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Затем опыт применения Fan ID успешно повторили на Кубке конфедераций-2017.