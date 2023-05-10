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Депутат Госдумы Свищев предложил клубам РПЛ раздавать бесплатные билеты

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о проблеме посещаемости футбольных стадионов в связи с введением системы Fan ID.

Депутат Госдумы предложил раздавать бесплатные билеты на футбол
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«Клубам надо рассматривать не льготные программы, а программы по мотивации болельщиков приходить на стадионы. Сейчас у клубов появляются деньги от дополнительных доходов, например, букмекеров. Необходимо разработать льготную систему, например, бесплатные билеты, подарки, реклама», - приводит слова Свищева Legalbet.

Fan ID, или паспорт болельщика – российский электронный документ, удостоверяющий личность. Он включает в себя фотографию, фамилию и имя обладателя и нужен для посещения футбольных матчей. Впервые он использовался на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Затем опыт применения Fan ID успешно повторили на Кубке конфедераций-2017.

Закон о введении паспорта болельщика был опубликован июня 2022 года, и вступил в силу с сезона 2022/2023 РПЛ.

«Зенит» раздает билеты на домашние матчи льготным категориям граждан.

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