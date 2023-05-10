Болельщики ПСЖ объявили бойкот клубу

Сообществе активных болельщиков «Пари Сен-Жермен» Collectif Ultras Paris объявило бойкот клубу из-за разногласий с руководством. Заявление организации приводит Le Parisien.

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Фанаты встретились с представителями ПСЖ и заявили после переговоров, что перестанут посещать матчи команд из системы клуба до дальнейшего уведомления.

«Мы не намерены идти на компромисс в отношении наших свобод. Ждем четких ответов от клуба по ряду пунктов, чтобы, возможно, пересмотреть свои позиции», — заявили в Collectif Ultras Paris.

Ранее в течение нескольких недель активные фанаты ПСЖ устраивали акции протеста с требованием сменить руководство команды из-за неудачного выступления в сезоне-2022/2023, а также убрать из состава Месси и бразильского форварда Неймара. Позднее RMC Sport сообщил, что клуб ограничил посещение матчей 450 представителям Collectif Ultras Paris.