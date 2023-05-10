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Болельщики ПСЖ объявили бойкот клубу из-за Месси и разногласий с руководством

Сообществе активных болельщиков «Пари Сен-Жермен» Collectif Ultras Paris объявило бойкот клубу из-за разногласий с руководством. Заявление организации приводит Le Parisien.

Болельщики ПСЖ объявили бойкот клубу
© Lenta.ru

Фанаты встретились с представителями ПСЖ и заявили после переговоров, что перестанут посещать матчи команд из системы клуба до дальнейшего уведомления.

«Мы не намерены идти на компромисс в отношении наших свобод. Ждем четких ответов от клуба по ряду пунктов, чтобы, возможно, пересмотреть свои позиции», — заявили в Collectif Ultras Paris.

Ранее в течение нескольких недель активные фанаты ПСЖ устраивали акции протеста с требованием сменить руководство команды из-за неудачного выступления в сезоне-2022/2023, а также убрать из состава Месси и бразильского форварда Неймара. Позднее RMC Sport сообщил, что клуб ограничил посещение матчей 450 представителям Collectif Ultras Paris.

Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. Неймар в июле 2022 года уже воспользовался опцией автоматического продления соглашения до 2027 года, тем самым осложнив парижанам свою продажу.

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