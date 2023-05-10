Игрок "Торпедо" Кутепов назвал причину отстранения от основной команды

"Конкретных претензий в мой адрес не было. В связи с тем что мой контракт заканчивается летом, тренер не видит смысла нам дальше сотрудничать. Никаких вопросов по тренировкам или дисциплине у него не возникало. В тот же вечер я получил официальное письмо о привлечении к тренировкам молодежной команды. Мой агент также связывался с Савиным — получил ответ, что это решение тренера и, скорее всего, он его не изменит", - передает слова Кутепова "Спорт-Экспресс".