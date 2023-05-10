Игрок "Торпедо" Кутепов назвал причину отстранения от основной команды
Защитник "Торпедо" Илья Кутепов ответил на вопрос, за что главный тренер команды Жозеп Клотет отстранил его от тренировок с основой.
"Конкретных претензий в мой адрес не было. В связи с тем что мой контракт заканчивается летом, тренер не видит смысла нам дальше сотрудничать. Никаких вопросов по тренировкам или дисциплине у него не возникало. В тот же вечер я получил официальное письмо о привлечении к тренировкам молодежной команды. Мой агент также связывался с Савиным — получил ответ, что это решение тренера и, скорее всего, он его не изменит", - передает слова Кутепова "Спорт-Экспресс".
Кутепов перешел в "Торпедо" в начале сезона. Его контракт рассчитан на один год с опцией продления в случае игры клуба в РПЛ в следующем сезоне.
Напомним, что в конце апреля Клотет отстранил от тренировок с основной командой защитников Илью Кутепова и Юрия Журавлева, а также капитана Равиля Нетфуллина.
После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Торпедо", набрав 13 очков, занимает последнее место в турнирной таблице. Под его руководством команда одержала одну победу над "Факелом" и потерпела пять поражений.
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