Полузащитник "Зенита" считает, что Малкому нужно уезжать

«Уедут ли бразильцы? Не знаю. По всем не знаю, а по Малкому, как он сезон проводит, ему можно и нужно уезжать. Не знаю. Всякие слухи ходят. Буду очень рад за него, он в этом году огромный красавец», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».