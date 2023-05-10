РФС утвердил реформу Второй лиги

Дивизион «А» объединит 20 команд, а соревнования будут проводиться по системе «осень-весна» в два этапа: с июля либо августа по ноябрь и с марта по май-июнь. В дивизионе «Б», в который войдут более 60 клубов, турнир пройдёт по системе «весна-осень» – с марта по ноябрь. При этом с июля-августа по ноябрь 2023 года будет проведён переходный турнир.