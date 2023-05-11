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Александр Глеб: Бускетс — лучший опорный полузащитник последних 10 лет

Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб отреагировал на уход полузащитника Серхио Бускетса из каталонской команды. Белорус и испанец выступали вместе за «Барселону» с 2008 по 2011 год.

Экс-полузащитник «Барселоны» прокомментировал уход Бускетса
© Чемпионат.com

«Это футбол, интересы клуба и игрока могут не совпадать. Настало время попробовать себя в другом месте, не думаю, что он останется в чемпионате Испании. Он может попробовать свои силы в другой лиге.

Бускетс – замечательный человек, с чувством юмора, добряк. На футбольном поле у него сумасшедший интеллект, было с кого пример брать. Он быстро адаптировался, вёл игру грамотно, на поле всегда занимал правильную позицию. После ухода главных звёзд сумел взять на себя лидерские качества, просто красавчик! Для «Барселоны» он сделал очень многое, стал звездой.

Если не считать Хави и Иньесту, то можем считать его лучшим опорным полузащитником за последние лет десять или двадцать. Мне нравится его рисунок игры, никогда ничего лишнего не делал. Очень грамотно, зрелищно вёл игру», – цитирует Глеба Metaratings.ru.

Во вторник, 10 мая, «Барселона» официально объявила об уходе Бускетса по окончании сезона. Полузащитник провёл в составе каталонского клуба более 700 матчей, стал восьмикратным чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов вместе с сине-гранатовыми.

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