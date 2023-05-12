$75.88-0.8182.89-1.26

Источник сообщил, что бюджет "Спартака" в новом сезоне РПЛ будет увеличен почти на млрд рублей

Московский "Спартак" готовит документ, по которому будет развиваться в ближайшие годы. Об этом сообщает РБК.

Стало известно, насколько увеличат бюджет "Спартака"
© РИА Новости

Как сообщает источник, после прихода нового руководителя Александра Матыцына клубным подразделениям под руководством гендиректора Евгения Мележикова поручено подготовить общий план, по которому будут достигаться те или иные задачи, и представить на рассмотрение совета директоров клуба.

Новый бюджет "Спартака" "Лукойл" планирует принять в ближайшее время. Сообщается, что он составит 12 млрд руб. Это почти на 1 млрд руб. больше, чем в текущем сезоне.

В минувшие выходные "Спартак" уступил "Зениту" со счетом 2:3. У победителей забивали Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. В составе москвичей отличились Кейта Бальде и Квинси Промес (с пенальти). Стоит отметить, что "Спартак" дважды отыгрывался по ходу матча и пропустил решающий гол уже в добавленное время. За 15 минут до окончания встречи был удален защитник красно-белых Алексис Дуарте.

После 26 туров РПЛ красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым ЦСКА на два очка. Команды сыграют друг с другом 21 мая.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий