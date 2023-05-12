Стало известно, насколько увеличат бюджет "Спартака"

Источник сообщил, что бюджет "Спартака" в новом сезоне РПЛ будет увеличен почти на млрд рублей
Московский "Спартак" готовит документ, по которому будет развиваться в ближайшие годы. Об этом сообщает РБК.
Как сообщает источник, после прихода нового руководителя Александра Матыцына клубным подразделениям под руководством гендиректора Евгения Мележикова поручено подготовить общий план, по которому будут достигаться те или иные задачи, и представить на рассмотрение совета директоров клуба.
Новый бюджет "Спартака" "Лукойл" планирует принять в ближайшее время. Сообщается, что он составит 12 млрд руб. Это почти на 1 млрд руб. больше, чем в текущем сезоне.
В минувшие выходные "Спартак" уступил "Зениту" со счетом 2:3. У победителей забивали Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. В составе москвичей отличились Кейта Бальде и Квинси Промес (с пенальти). Стоит отметить, что "Спартак" дважды отыгрывался по ходу матча и пропустил решающий гол уже в добавленное время. За 15 минут до окончания встречи был удален защитник красно-белых Алексис Дуарте.
После 26 туров РПЛ красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым ЦСКА на два очка. Команды сыграют друг с другом 21 мая.