Стало известно, насколько увеличат бюджет "Спартака"

Московский "Спартак" готовит документ, по которому будет развиваться в ближайшие годы. Об этом сообщает РБК.

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Как сообщает источник, после прихода нового руководителя Александра Матыцына клубным подразделениям под руководством гендиректора Евгения Мележикова поручено подготовить общий план, по которому будут достигаться те или иные задачи, и представить на рассмотрение совета директоров клуба.

Новый бюджет "Спартака" "Лукойл" планирует принять в ближайшее время. Сообщается, что он составит 12 млрд руб. Это почти на 1 млрд руб. больше, чем в текущем сезоне.

В минувшие выходные "Спартак" уступил "Зениту" со счетом 2:3. У победителей забивали Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. В составе москвичей отличились Кейта Бальде и Квинси Промес (с пенальти). Стоит отметить, что "Спартак" дважды отыгрывался по ходу матча и пропустил решающий гол уже в добавленное время. За 15 минут до окончания встречи был удален защитник красно-белых Алексис Дуарте.