Игорь Семшов: "Зенит" в ближайшие годы будет флагманом российского футбола

Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов, в бытность футболистом выступавший за «Зенит», высказался о гегемонии сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. Напомним, команда из Санкт-Петербурга завоевала пять чемпионств подряд.

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«У «Зенита» всегда был сильный состав, когда команда участвовала в Лиге чемпионов, но по каким-то причинам петербуржцы не всегда выходили из группы. Тяжело сравнивать тот и нынешний состав. Лига чемпионов — это турнир, где играют сильные команды и уровень сопротивления сильнее, чем в России. Всё зависит от игры «Зенита» и от тех команд, на которые мог бы попасть «Зенит» в Лиге чемпионов.