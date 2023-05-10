$76.69-0.1384.15-0.76

Дзюба может пропустить матч 27-го тура против «Крыльев Советов»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба может пропустить матч 27-го тура против «Крыльев Советов», сообщил Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Дзюба может пропустить матч 27-го тура против «Крыльев Советов»
© Спорт день за днем

У 34-летнего футболиста диагностировали ушиб и спазм задней поверхности бедра. Участие Дзюбы зависит от собственного самочувствия. Встреча пройдет 14 мая в Самаре.

Во второй части сезона Дзюба пропустил всего одну игру, кубковый матч против тольяттинского «Акрона».

В текущем сезоне РПЛ Дзюбы сыграл 9 матчей, забил 8 мячей и отдал 4 голевых передачи.

Также пропустить игру может Пиняев. Он уже пропустил два последних домашних матча из-за мышечной травмы, игру против «Химок» (5:1) и «Сочи» (3:0). У Пиняева один гол за шесть матчей в футболке «Локомотива».

После 26-го тура РПЛ «Локомотив» занимает девятое место с 35 очками. Золотые медали за четыре тура до конца чемпионата выиграл питерский «Зенит»

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий