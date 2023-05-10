Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба может пропустить матч 27-го тура против «Крыльев Советов», сообщил Иван Карпов в своем телеграм-канале.

У 34-летнего футболиста диагностировали ушиб и спазм задней поверхности бедра. Участие Дзюбы зависит от собственного самочувствия. Встреча пройдет 14 мая в Самаре.

Во второй части сезона Дзюба пропустил всего одну игру, кубковый матч против тольяттинского «Акрона».

В текущем сезоне РПЛ Дзюбы сыграл 9 матчей, забил 8 мячей и отдал 4 голевых передачи.

Также пропустить игру может Пиняев. Он уже пропустил два последних домашних матча из-за мышечной травмы, игру против «Химок» (5:1) и «Сочи» (3:0). У Пиняева один гол за шесть матчей в футболке «Локомотива».