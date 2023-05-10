Футболисту Сулейманову грозит дисквалификация на 12 матчей за драку

«Это мой первый сезон в Израиле. У нас было четыре игры с "Маккаби", это всегда было очень напряженно. Мы никогда не попадали в подобные ситуации. После игры я написал Хазизу и извинился перед ним. Я никогда не делал ничего подобного и не принимал никакого участия в беспорядках в своей карьере», – прокомментировал ситуацию игрок из России.