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Футболисту Сулейманову грозит дисквалификация на 12 матчей за драку

Российский полузащитник израильского футбольного клуба «Хапоэль» Магомед Шапи-Сулейманов может получить дисквалификацию на 12 матчей из-за участия в массовой драки. Об этом сообщает местное издание Ynet.

Футболисту Сулейманову грозит дисквалификация на 12 матчей за драку
© globallookpress.com

Драка произошла после матча чемпионата Израиля против футбольного клуба «Маккаби». Тогда Сулейманов дал пощечину полузащитнику команды соперников Долеву Хазизу. Этот инцидент стал поводом для слушаний трибунала Израильской футбольной ассоциации. Во время слушаний прокурор запросил дисквалификацию на 12 матчей для Сулейманова по причине хулиганства, причинения вреда игроку сопернику и участия в массовой драке.

Помимо Сулейманова обсуждалось наказание ещё для 12 игроков, которые также принимали участие в потасовке.

«Это мой первый сезон в Израиле. У нас было четыре игры с "Маккаби", это всегда было очень напряженно. Мы никогда не попадали в подобные ситуации. После игры я написал Хазизу и извинился перед ним. Я никогда не делал ничего подобного и не принимал никакого участия в беспорядках в своей карьере», – прокомментировал ситуацию игрок из России.

Ранее появилась информация, что «Хапоэль» может отказаться выкупать Сулейманова из-за его участия в драке.

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