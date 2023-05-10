«Зенит» объявил о проведении церемония награждения

«Подтверждаем официально: церемония награждения чемпионов РПЛ пройдёт в субботу. В программе — золотые медали и чемпионский Кубок, яркое шоу «Путь до той звезды» и многочисленные сюрпризы (о которых ещё расскажем)!» – сообщает пресс-служба «Зенита».