«Милан» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов побил свой же рекорд страны по выручке, полученной от продажи билетов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, на игре присутствовало более 75 тысяч человек, а выручка от продажи составила около 10,5 млн евро, что стало рекордом Италии.

Ранее рекорд также принадлежал «Милану» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала с «Тоттенхэмом» клуб заработал более 9 млн евро.