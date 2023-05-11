«ПСЖ» определился с заменой Месси

По данным источника, парижане будут активно искать центрального нападающего и основным кандидатом считают Кейна. Отмечается, в руководстве «ПСЖ» считают, что €100 млн смогут убедить «Тоттенхэм» продать форварда.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 28 голов и пять результативных передач.