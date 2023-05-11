«ПСЖ» определился с заменой Месси

«ПСЖ» определился с игроком, который может заменить Месси
«ПСЖ» готов выделить €100 млн на покупку нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, сообщает Le10sport.com.
По данным источника, парижане будут активно искать центрального нападающего и основным кандидатом считают Кейна. Отмечается, в руководстве «ПСЖ» считают, что €100 млн смогут убедить «Тоттенхэм» продать форварда.
Ранее сообщалось, что нападающий Лионель Месси, вероятнее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно.
Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 28 голов и пять результативных передач.
На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. Также команда в нынешнем сезоне вылетела из Лиги чемпионов и Кубка Франции.