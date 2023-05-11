Названы претенденты на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Завершились первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» на своём поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1), а «Интер» в гостях одолел «Милан» со счётом 2:0.

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Пресс-служба УЕФА опубликовала номинантов на звание лучшего игрока недели в турнире. В этот список попали сразу два игрока «Интера», среди которых армянин Генрих Мхитарян и итальянец Николо Барелла, а также по одному игроку из «Реала» бразилец Винисиус Жуниор и «Сити» бельгиец Кевин Де Брёйне.