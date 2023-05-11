Экс-игрок ЦСКА рассказал, как тренер "Бирмингема" бросил в него бутылкой

Экс-игрок ЦСКА Ярошик рассказал, как в "Бирмингеме" тренер бросил в него бутылкой после матча
Бывший полузащитник ЦСКА и "Бирмингема" Иржи Ярошик рассказал, как во времена выступления в английской команде тренер кинул в него бутылкой после выигранного матча.
"Мы играли матч Кубка английской лиги против "Миллуолла". Я начал игру в запасе, вышел во втором тайме. Матч дошел до серии пенальти, я забил, мы победили и прошли дальше, но Брюс в раздевалке начал на меня орать, что ему такой футболист не нужен, и кинул в меня бутылкой. Они все там в "Манчестер Юнайтед" чем то кидаются. Я не люблю, когда меня обижают, поэтому тогда даже попытался бросить в ответ, но меня удержали ребята", - передает слова Ярошика Metaratings.
Ярошик выступал за такие клубы как "Челси", "Бирмингем", "Селтик" и "Реал Сарагоса". В России он известен по выступлениям за "Крылья Советов" и ЦСКА. В составе московской команды полузащитник выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. Вместе с "Челси" ему удалось выиграть титул в Английской премьер-лиге (АПЛ).
С 2017 года Ярошик занимается тренерской деятельностью.
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