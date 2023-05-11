Экс-игрок ЦСКА рассказал, как тренер "Бирмингема" бросил в него бутылкой

"Мы играли матч Кубка английской лиги против "Миллуолла". Я начал игру в запасе, вышел во втором тайме. Матч дошел до серии пенальти, я забил, мы победили и прошли дальше, но Брюс в раздевалке начал на меня орать, что ему такой футболист не нужен, и кинул в меня бутылкой. Они все там в "Манчестер Юнайтед" чем то кидаются. Я не люблю, когда меня обижают, поэтому тогда даже попытался бросить в ответ, но меня удержали ребята", - передает слова Ярошика Metaratings.