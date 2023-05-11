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"Интер" установил личный рекорд по сухим матчам в Лиге чемпионов

Итальянский "Интер" 10 мая провел седьмой сухой матч в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

"Интер" установил личный рекорд в Лиге чемпионов
© Газета.Ru

Напомним, "Интер" обыграл "Милан" со счетом 2:0. "Интер" провел седьмой сухой матч в главном европейском турнире в этом сезоне, что является рекордом.

"Интер" в текущем сезоны дважды не пропустил от "Виктории Пльзень", в сухую обыграл каталонскую "Барселону", лиссабонскую "Бенфику" и "Порту" (дважды).

Ответный поединок между "Интером" и "Миланом" пройдет 16 мая на стадионе "Джузеппе Меацца".

Напомним, что вчера в Мадриде "Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" со счетом 1:1. Голами отметились Винисиус и Де Брейне. Ответная встреча пройдет в Англии 17 мая.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". В прошлом году "сливочные" в финале обыграли "Ливерпуль" со счетом 1:0. Гол на счету Винисиуса.

Ранее бывший форвард сборной России и "Локомотива" Дмитрий Булыкин оценил игру нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов.

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