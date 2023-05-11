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Главный тренер «Ахмата» Ташуев рассказал о требованиях руководства чеченского клуба

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о задачах грозненской команды на остаток нынешнего сезона РПЛ.

Главный тренер «Ахмата» рассказал о требованиях руководства клуба
© Betassist

«Когда я принимал «Ахмат» в сентябре 2022 года, то мы шли в нескольких очках от зоны стыковых матчей. Ясно, что тогда не могло идти и речи о конкретных высоких местах, но мне надо было ставить футбол, который нравится болельщикам, добиваться прогресса футболистов, подтягивать молодёжь, а также, безусловно, давать результат. Официально задача не была поставлена передо мной, но все всегда хотят большего.

Сейчас мы занимаем пятое место, что является для нас хорошим результатом, однако впереди ещё четыре тура. В претендентах на высокие места находятся как минимум четыре-пять команд. Каждая встреча будет непредсказуемой и интересной. Это всё, что сейчас можно сказать.

Руководители «Ахмата» требуют и результата, и красивой игры. Южная команда должна играть в атакующий и зрелищный футбол. Логика региона такова, что мы должны быть сильными. А на такой почве иногда происходит интересное», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

«Ахмат» в 26 турах набрал 43 очка и располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче грозненский клуб в гостях встретится с московским «Динамо». Матч состоится 14 мая и начнётся в 16:30 мск.

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