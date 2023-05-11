Солигорский «Шахтер» лишили чемпионства-2022

КДК Белорусской федерации футбола (АБФФ) вынес вердикт по итогам дисциплинарного производства.

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Так, «Шахтер» был лишен титула чемпиона Беларуси – 2022, с солигорского куба сняли 30 очков в чемпионате Беларуси-2023. Также «Шахтер» лишат 20 баллов в сезоне-2024. Кроме того, «горняки» оштрафованы на 370 000 белорусских рублей (11 114 874 российских рубля).

Также по итогам разбирательств наказание понес «Энергетик-БГУ», занявший в сезоне-2022 второе место. Клуб лишили наград и сняли 20 очков в сезоне-2023. Клуб также будет оштрафован баллов в чемпионате-2024.

«Белшина» будет оштрафована на 10 очков в сезоне-2023 и на 5 баллов в сезоне-2024.