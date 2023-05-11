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Ирак не будет проводить товарищеский матч со сборной России в сентябре

Федерация Футбола Ирака высказалась относительно ситуации с товарищеским матчем против сборной России.

Ирак не будет проводить товарищеский матч со сборной России
© Советский спорт

Ранее в СМИ сообщалось, что национальные команды планируют провести очную встречу 7 сентября.

«Все осталось на стадии интересов. Мы решили участвовать в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана. Первенство пройдет в Иордании в начале сентября. Что касается наших отношений с РФС, то федерации сотрудничают друг с другом. Однако сейчас между ФФИ и РФС не ведутся никакие переговоры о проведении товарищеских матчей», — цитирует Sport24 пресс-секретаря сборной Ирака Мохаммеда Имада.

Напомним, что 26 марта команда Валерия Карпина обыграла дома Ирак со счетом 2:0. Голы забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

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