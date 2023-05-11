Ирак не будет проводить товарищеский матч со сборной России

«Все осталось на стадии интересов. Мы решили участвовать в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана. Первенство пройдет в Иордании в начале сентября. Что касается наших отношений с РФС, то федерации сотрудничают друг с другом. Однако сейчас между ФФИ и РФС не ведутся никакие переговоры о проведении товарищеских матчей», — цитирует Sport24 пресс-секретаря сборной Ирака Мохаммеда Имада.