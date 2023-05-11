Российский футболист-чемпион назвал преимущества смертной казни

Чемпион России по футболу в составе московского ЦСКА Андрей Соломатин назвал преимущества смертной казни. Его слова приводит «Матч ТВ».

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«Будь она у нас, думаю, страна жила бы лучше. Воровали бы меньше», — заявил спортсмен.

Он обратил внимание на то, что в США до сих пор не отменили смертную казнь.

Соломатин выигрывал чемпионат России в 2003 году. Также он становился пятикратным обладателем Кубка России.