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В Кадисе задержали 34 мошенника за организацию договорных матчей

Гражданская гвардия Испании провела операцию в Кадисе (автономная область Андалусия), были задержаны 34 человека по обвинению в организации договорных футбольных матчей и незаконных ставок на них. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе гражданской гвардии королевства.

В Испании задержали футбольных мошенников
© РИА Новости

По данным гражданской гвардии, вратарь и один из защитников футбольной команды "Кониль-де-ла-Фронтера" за свои действия или бездействие во время матчей получали деньги от двух организаторов незаконных ставок - бывшего игрока и тренера другого местного футбольного клуба. Из 30 оставшихся задержанных 6 являются действующими профессиональными футболистами третьего дивизиона, а остальные выполняли функции так называемых "денежных мулов" - людей, занимающихся отмыванием незаконно полученных средств.

По оценке гражданской гвардии, прибыль организаторов договорных матчей могла бы превысить 1 млн евро, причем пострадало бы более 30 тыс. болельщиков.

Расследование было начато в феврале 2022 года, когда руководство клуба "Кониль-де-ла-Фронтера" заподозрило, что их игроки имеют отношение к незаконным ставкам, так как команда провела сезон с "недостаточным профессионализмом".

Внимание следователей также привлекли суммы, которые люди ставили на матчи с участием команды "Кониль-де-ла-Фронтера": эти ставки достигали 300 евро по сравнению с максимум 50 евро у других команд и делались повторно. Кроме того, во время игры "были заметны ошибки, не характерные для профессиональных игроков третьего дивизиона".

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