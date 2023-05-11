Тренер «Зенита» рассказал, почему игроки не хотят ехать в Европу

«Люди просто не знают о России. Я нахожусь в этой стране 13 лет и всему рад! У многих российских и иностранных футболистов в «Зените» нет желания уезжать в Европу, потому что в России есть всё: красивейший стадион, который принимал чемпионат мира — 2018, хороший уровень футбола, жизни и так далее.



Нам очень сложно выигрывать РПЛ — 5 лет подряд мы усердно работаем. Нас всё время критикуют, задают вопросы, почему ставим в стартовый состав того или иного футболиста. Не обращаем внимания на все эти разговоры», — приводит слова Оливейры «РБ Спорт».