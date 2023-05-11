Милонов рад, что футболисты «Зенита» не получили по 50 миллионов рублей за победу над «Спартаком»
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на сумму премиальных футболистам «Зенита» за победу над «Спартаком» (3:2).
По информации «РБ Спорт», игроки «Зенита», участвовавшие в матче, получили по 5 миллионов рублей.
«Как ни парадоксально, я даже рад, что не 50 миллионов на каждого. Но я уверен, что в это сложное время парни в «Зените» не смогут позволить себе потратить пять миллионов рублей на развлечения и дорогие машины. Уверен, что большую часть этих денег они отправят на благотворительность. Если их спросить, они это подтвердят», – приводит слова Милонова «РБ Спорт».
Благодаря победе над «Спартаком» петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Этот титул стал для команды Сергея Семака пятым подряд.
После 26 туров РПЛ «Зенит» располагается на 1-й строчке турнирной таблицы с 64 очками. Вторым идет ЦСКА с 51 очком.
В следующей игре чемпионата России сине-бело-голубые примут на своем поле «Краснодар». Игра состоится в субботу, 13 мая. Начало встречи – 16:30 по московскому времени.