Милонов рад, что футболисты «Зенита» не получили по 50 миллионов рублей

«Как ни парадоксально, я даже рад, что не 50 миллионов на каждого. Но я уверен, что в это сложное время парни в «Зените» не смогут позволить себе потратить пять миллионов рублей на развлечения и дорогие машины. Уверен, что большую часть этих денег они отправят на благотворительность. Если их спросить, они это подтвердят», – приводит слова Милонова «РБ Спорт».