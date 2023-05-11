Руководство венгерского ФК "Ференцварош" оценило работу Черчесова

В "Ференцвароше" оценили работу Станислава Черчесова в этом сезоне
Руководство венгерского футбольного клуба "Ференцварош" довольно работой главного тренера команды Станислава Черчесова в этом сезоне. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе "Ференцвароша".
"Клуб доволен его работой", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос, как руководство клуба оценило работу главного тренера в сезоне-2022/23.
5 мая "Ференцварош" досрочно стал чемпионом Венгрии. Также в этом сезона команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы, уступив в двух матчах этой стадии германскому "Байеру" (0:2, 0:2).
"Ференцварош" в пятый раз подряд стал чемпионом Венгрии, под руководством Черчесова команда из Будапешта завоевала второй титул чемпиона страны. В прошлом году клуб также выиграл Кубок Венгрии. 10 апреля Черчесов сообщил "Спорт-экспрессу", что продлил контракт с "Ференцварошем" до лета 2024 года.
Черчесову 59 лет, он возглавляет "Ференцварош" с декабря 2021 года. С августа 2016 по июль 2021 года Черчесов работал главным тренером сборной России, под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до 1/4 финала, в котором уступила в серии пенальти команде Хорватии. Также он возглавлял варшавскую "Легию", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши сезона-2015/16, пермский "Амкар", грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат"), сочинскую "Жемчужину", австрийские "Ваккер-Тироль" и "Куфштайн", московские "Динамо" и "Спартак", который под его руководством стал серебряным призером чемпионата России (2007).