В высшей лиге Белоруссии не будет чемпиона

В высшей лиге Белоруссии сезона-2022 не будет чемпиона, сообщает «Прессбол».

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По информации источника, что касается чемпиона и вице-чемпиона, то впервые за период суверенитета их имена по итогам сезона останутся в истории неназванными.

У солигорского «Шахтёра» и «Энергетика-БГУ» были отобраны золотые и серебряные награды минувшего чемпионата Беларуси. Это неизбежно должно было за собой повлечь перераспределение медалей, однако его не будет. В Доме футбола постановили, что борисовский БАТЭ остается с бронзой.