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БАТЭ не будет признан чемпионом Беларуси после лишения «Шахтёра» золотых медалей

В высшей лиге Белоруссии сезона-2022 не будет чемпиона, сообщает «Прессбол».

В высшей лиге Белоруссии не будет чемпиона
© РИА Новости

По информации источника, что касается чемпиона и вице-чемпиона, то впервые за период суверенитета их имена по итогам сезона останутся в истории неназванными.

У солигорского «Шахтёра» и «Энергетика-БГУ» были отобраны золотые и серебряные награды минувшего чемпионата Беларуси. Это неизбежно должно было за собой повлечь перераспределение медалей, однако его не будет. В Доме футбола постановили, что борисовский БАТЭ остается с бронзой.

Напомним, решение вынесено на основании сведений, что по ходу сезона-2022 руководствами команд были организованы договорные матчи, а также «осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги».

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