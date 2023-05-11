Бывший тренер «Шахтера» заявил, что не отдаст золотую медаль

«Медаль я не отдам, ха-ха! Куда она денется? Более того, когда я стажировался с группой тренеров Белоруссии в Турции, мне подарили вымпел и подарок за заслуги перед белорусским футболом. Так что с медалью все будет нормально!» – сказал главный тренер «Ахмата».