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Ташуев о лишении солигорского «Шахтера» чемпионства: «Медаль не отдам, ха-ха! С ней все будет нормально»

Сергей Ташуев заявил, что не отдаст золотую медаль, завоеванную с солигорским «Шахтером».

Бывший тренер «Шахтера» заявил, что не отдаст золотую медаль
© Sports.ru

Напомним, белорусский клуб лишили чемпионства-2022 из-за договорного матча. Ташуев возглавлял команду с апреля по сентябрь 2022 года.

«Медаль я не отдам, ха-ха! Куда она денется? Более того, когда я стажировался с группой тренеров Белоруссии в Турции, мне подарили вымпел и подарок за заслуги перед белорусским футболом. Так что с медалью все будет нормально!» – сказал главный тренер «Ахмата».

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