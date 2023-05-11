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Альберт Рыбак: не могу понять, за что нас наказали. Никаких игр мы не сдавали

Главный тренер «Белшины» Альберт Рыбак прокомментировал решения КДК БФФ по «делу о «договорняках».

Тренер "Белшины" прокомментировал решения по "делу о "договорняках""
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«Не могу понять, за что нас наказали. Серьёзно вам говорю. Мы никаких игр не сдавали. Если Гомза и был причастен к какому-то договору, то все остальные футболисты играли честно. Тренеры делали свою работу. Никаких подвохов. С минским «Динамо» мы тоже честно играли.

Скажите: если бы мы знали, оставили бы Гомзу в команде? Поставили бы его на кубковый матч с «Гомелем»? Никто не знал, что он с кем-то встречался. Потом уже всё всплыло. Почему так наказывают игроков? Как пацаны отдадут эти деньги? Давайте будем честны, подойдём к вопросу по-мужски. Они и так за копейки играют.

Собрания пока не было. Сейчас вот игроки увидели новости и не поняли. Некоторые даже не знают, что сказать. Ни у кого нет объяснений. Если бы были виноваты — пожалуйста. Но игры мы не сдавали. К матчу с «Шахтёром» готовились как обычно», — приводит слова Рыбака телеграм-канал BYsport.

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