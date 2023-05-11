Футболистом Диаби интересуются «Арсенал», «Ньюкасл» и «ПСЖ»

По информации L’Equipe, интерес к вингеру «Байера» проявляют «Арсенал» и «Ньюкасл». «Сороки» уже много месяцев поддерживают контакт с окружением игрока. Футболист в настоящее время сосредоточен на завершении сезона с леверкузенской командой.

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В услугах Диаби также заинтересован «ПСЖ». Советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш уже рассказал руководству клуба о желании приобрести игрока, но в клубе есть неопределенность относительно будущего самого Кампуша. Это может замедлить процесс переговоров с потенциальными новичками.

«Байер» не хочет продавать своего лучшего бомбардира. Клуб может рассмотреть трансферные предложения на сумму не менее 50 миллионов евро.