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«Я счастлив». Нойер — о своём возвращении к тренировкам в составе «Баварии»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался о своём возвращении к тренировкам в составе немецкой команды, заявив, что чувствует себя счастливым.

Нойер рассказал о возвращении к тренировкам в составе «Баварии»
© Чемпионат.com

«Я счастлив. У меня нет каких-то конкретных сроков возвращения. Просто пытаюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы извлечь максимум пользы, чтобы я мог прогрессировать и двигаться дальше», — приводит слова Нойера пресс-служба «Баварии».

Нойер приступил к вратарским тренировкам. По информации СМИ, голкипер планирует вернуться в строй «Баварии» к началу следующего сезона. Напомним, Нойер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте после чемпионата мира 2022 года в Катаре. После этого вратарь не играл за мюнхенский клуб в текущем сезоне.

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