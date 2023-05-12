Нойер рассказал о возвращении к тренировкам в составе «Баварии»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался о своём возвращении к тренировкам в составе немецкой команды, заявив, что чувствует себя счастливым.

«Я счастлив. У меня нет каких-то конкретных сроков возвращения. Просто пытаюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы извлечь максимум пользы, чтобы я мог прогрессировать и двигаться дальше», — приводит слова Нойера пресс-служба «Баварии».

Нойер приступил к вратарским тренировкам. По информации СМИ, голкипер планирует вернуться в строй «Баварии» к началу следующего сезона. Напомним, Нойер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте после чемпионата мира 2022 года в Катаре. После этого вратарь не играл за мюнхенский клуб в текущем сезоне.