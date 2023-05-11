$75.88-0.8182.89-1.26

Вратарь «Пари НН» Гойло перейдёт в «Зенит» по окончании сезона

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Гойло вернётся в «Зенит» по окончании этого сезона.

Вратарь «Пари НН» Гойло перейдёт в «Зенит» по окончании сезона
© чемпионат

Никита Гойло родился 10 августа 1998 года в Санкт-Петербурге. Воспитанник СДЮСШОР «Зенит», Гойло дебютировал в молодёжном составе сине-бело-голубых в феврале 2017 года. Летом того же года впервые вызывался на сборы главной команды.

Вместе с СДЮСШОР «Зенит» Никита выигрывал чемпионат России U18, вместе с юношеской сборной России — международный турнир в Португалии летом 2016 года.

Летом 2020-го на полтора сезона уехал на правах аренды в «Акрон», за который провёл 18 матчей. По окончании аренды в тольяттинском клубе Никита отправился в другую — к Александру Кержакову в «Нижний Новгород». Там Гойло выиграл серьёзную конкуренцию у Артура Нигматуллина и Артура Анисимова, а в очной встрече с «Зенитом» сумел сохранить ворота «сухими» и помог волжской команде не вылететь.

Футбольный клуб «Зенит» желает Никите Гойло успешного завершения сезона и ждёт скорейшей встречи в Петербурге!» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале «Зенита».

Никита Гойло суммарно принял участие в 18 матчах в составе «Пари НН» во всех турнирах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий