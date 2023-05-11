Вратарь «Пари НН» Гойло перейдёт в «Зенит» по окончании сезона

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Гойло вернётся в «Зенит» по окончании этого сезона.

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Никита Гойло родился 10 августа 1998 года в Санкт-Петербурге. Воспитанник СДЮСШОР «Зенит», Гойло дебютировал в молодёжном составе сине-бело-голубых в феврале 2017 года. Летом того же года впервые вызывался на сборы главной команды.

Вместе с СДЮСШОР «Зенит» Никита выигрывал чемпионат России U18, вместе с юношеской сборной России — международный турнир в Португалии летом 2016 года.

Летом 2020-го на полтора сезона уехал на правах аренды в «Акрон», за который провёл 18 матчей. По окончании аренды в тольяттинском клубе Никита отправился в другую — к Александру Кержакову в «Нижний Новгород». Там Гойло выиграл серьёзную конкуренцию у Артура Нигматуллина и Артура Анисимова, а в очной встрече с «Зенитом» сумел сохранить ворота «сухими» и помог волжской команде не вылететь.

Футбольный клуб «Зенит» желает Никите Гойло успешного завершения сезона и ждёт скорейшей встречи в Петербурге!» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале «Зенита».