Корнеев назвал сильные стороны наставника "Зенита" Семака

Бывший футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о главном тренере петербургского «Зенита» Сергее Семаке.
«Семака отличает то, что он всегда ясно знает, что хочет от игроков, как он хочет, чтобы они играли. И благодаря человеческим качествам умеет держать игроков в куче. Не помню чтобы у них были склоки, какие-то скандалы», — цитирует специалиста «Матч ТВ».
Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
После 26 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. В прошлом туре подопечные Семака обеспечили себе пятое чемпионство подряд, обыграв московский «Спартак» со счетом 3:2.
Второе место занимает ЦСКА, отставая на 13 очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов». Чемпионат завершится 3 июня, все матчи пройдут в одно время.