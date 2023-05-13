Корнеев назвал сильные стороны наставника "Зенита" Семака

«Семака отличает то, что он всегда ясно знает, что хочет от игроков, как он хочет, чтобы они играли. И благодаря человеческим качествам умеет держать игроков в куче. Не помню чтобы у них были склоки, какие-то скандалы», — цитирует специалиста «Матч ТВ».