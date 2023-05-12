$77.20+1.3284.25+1.36

Агент назвал маловероятным уход Малкома, Клаудиньо и Ренана из "Зенита" летом

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильских легионеров петербургского "Зенита" Клаудиньо, Малкома, Роберта Ренана и Густаво Мантуана, признался, что считает маловероятным отъезд своих клиентов из России в предстоящее межсезонье.

Агент высказался о возможном уходе бразильских легионеров из «Зенита»
© ФК «Зенит»

"Уход моих клиентов из "Зенита" летом маловероятен. На данный момент у меня нет конкретных предложений ни по одному из них. Мы ни с кем не контактируем", — передает слова Гарсии Sport24.

Подопечные Сергея Семака досрочно обеспечили себе победу в сезоне-2022/23 РПЛ после победы над московским "Спартаком" в 26-м туре со счетом 3:2. Это пятое чемпионство команды подряд и десятое в истории, благодаря чему она получила вторую звезду на эмблеме.

Матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Зенитом" и "Краснодаром" пройдет в Санкт-Петербурге 13 мая. После его окончания состоится празднование чемпионства сине-бело-голубых.

Ранее бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин не стал называть тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака лучшим в России на данный момент.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий