Агент высказался о возможном уходе бразильских легионеров из «Зенита»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильских легионеров петербургского "Зенита" Клаудиньо, Малкома, Роберта Ренана и Густаво Мантуана, признался, что считает маловероятным отъезд своих клиентов из России в предстоящее межсезонье.

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"Уход моих клиентов из "Зенита" летом маловероятен. На данный момент у меня нет конкретных предложений ни по одному из них. Мы ни с кем не контактируем", — передает слова Гарсии Sport24.

Подопечные Сергея Семака досрочно обеспечили себе победу в сезоне-2022/23 РПЛ после победы над московским "Спартаком" в 26-м туре со счетом 3:2. Это пятое чемпионство команды подряд и десятое в истории, благодаря чему она получила вторую звезду на эмблеме.

Матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Зенитом" и "Краснодаром" пройдет в Санкт-Петербурге 13 мая. После его окончания состоится празднование чемпионства сине-бело-голубых.