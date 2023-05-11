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Месси подписал тайное соглашение с «ПСЖ» после отстранения от тренировок

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси заключил тайное соглашение с парижским клубом. Об этом пишет RMC Sport.

Месси подписал тайное соглашение с «ПСЖ» после отстранения от тренировок
© globallookpress.com

Напомним, что форвард был отстранен от матчей и тренировок после поездки в Саудовскую Аравию. После этого представители аргентинца предложили столичной команде негласное соглашение, по которому Месси вернется к тренировкам с командой после опубликования извинений. Окружение футболиста отказалось от комментариев.

Ранее сообщалось, что Лионель перейдет в саудовский клуб «Аль-Хиляль». Также была информация о трансфере игрока в «Барселону» или американский «Интер Майами». В свою очередь, руководство «ПСЖ» предложило аргентинцу продление контракта.

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