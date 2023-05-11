Месси подписал тайное соглашение с «ПСЖ» после отстранения от тренировок

Напомним, что форвард был отстранен от матчей и тренировок после поездки в Саудовскую Аравию. После этого представители аргентинца предложили столичной команде негласное соглашение, по которому Месси вернется к тренировкам с командой после опубликования извинений. Окружение футболиста отказалось от комментариев.