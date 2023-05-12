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В «Ювентусе» рассказали подробности травмы Бонуччи

Защитник получил повреждение в матч 1/2 финала Лиги Европы против "Севильи" (1:1).

В «Ювентусе» рассказали подробности травмы Бонуччи
© Советский спорт

Пресс-служба «Ювентуса» рассказала о состоянии здоровья капитана команды Леонардо Бонуччи, который получил травму в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Севильи» (1:1).

Как отметили в клубе, диагностические тесты выявили слабовыраженное повреждение приводящей мышцы левого бедра. Сроки восстановления не сообщаются.

Напомним, что в составе севильцев на 26-й минуте отличился Юссеф Эн-Несири. Туринцы отыгрались на седьмой добавленной минуте ко второму тайму: точный выстрел в активе вышедшего на замену Федерико Гатти.

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