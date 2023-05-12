В «Ювентусе» рассказали подробности травмы Бонуччи
Защитник получил повреждение в матч 1/2 финала Лиги Европы против "Севильи" (1:1).
Пресс-служба «Ювентуса» рассказала о состоянии здоровья капитана команды Леонардо Бонуччи, который получил травму в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Севильи» (1:1).
Как отметили в клубе, диагностические тесты выявили слабовыраженное повреждение приводящей мышцы левого бедра. Сроки восстановления не сообщаются.
Напомним, что в составе севильцев на 26-й минуте отличился Юссеф Эн-Несири. Туринцы отыгрались на седьмой добавленной минуте ко второму тайму: точный выстрел в активе вышедшего на замену Федерико Гатти.