В «Ювентусе» рассказали подробности травмы Бонуччи

Защитник получил повреждение в матч 1/2 финала Лиги Европы против "Севильи" (1:1).

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Пресс-служба «Ювентуса» рассказала о состоянии здоровья капитана команды Леонардо Бонуччи, который получил травму в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Севильи» (1:1).

Как отметили в клубе, диагностические тесты выявили слабовыраженное повреждение приводящей мышцы левого бедра. Сроки восстановления не сообщаются.