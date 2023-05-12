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СМИ сообщили о смерти попавшего в ДТП футболиста Каракина

Футболист, бывший участник «Химок», «Спартака-2» и «Динамо-2» Александр Каракин погиб после в жесткого ДТП на Минском шоссе в Москве. Об этом сообщает «Лента.ру».

Как сообщает «Чемпионат.com», авария произошла минувшей ночью. Мужчина вместе с друзьями участвовал в уличных гонках. Каракин на огромной скорости врезался в отбойник, после чего его Nissan GTR выкинуло на середину дороги. 32-летний футболист попал в реанимацию в тяжелом состоянии, а его автомобиль оказался сильно поврежден.

В автомобиле вместе с Каракиным находился еще один человек — предположительно, это мог быть оператор, который снимал заезд Александра. Он также находится в больнице в тяжелом состоянии.

Каракин являлся воспитанником московского «Спартака». Футболист провел 33 матча за дубль «Динамо» и шесть матчей за подмосковные «Химки». Он ушел из футбола в возрасте 27 лет, в 2018 году.

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