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Холанд стал лучшим игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал лучшим игроком года по версии Ассоциации английских футбольных журналистов (FWA).

Холанда признали лучшим игроком года
© Betassist

22-летний форвард Эрлинг Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом. В 47 матчах сезона футболист забил за английскую команду 51 мяч во всех турнирах.

Напомним, Эрлинг Холанд побил рекорд английской Премьер-лиги по числу голов за сезон, который держался с 1994 года. В свой первый же год после перехода в «Манчестер Сити» норвежец достиг отметки в 35 мячей и опередил удерживавших лидерство Энди Коула и Алана Ширера.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» собирается приобрести нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда летом 2024 года.

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