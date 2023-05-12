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Финал Кубка России может быть перенесен из «Лужников»

Финал Кубка России может быть перенесен из «Лужников», сообщает «РБ Спорт».

Финал Кубка России может быть перенесен из «Лужников»
© Спорт день за днем

Матч запланирован на 11 июня. РФС пока не уведомлял о начале билетной программы, в календарном плане арены также отсутствует этот матч.

По информации источника, есть вероятность переноса игры из-за невысокого зрительского интереса, а также из-за определенных ограничений по вместимости со стороны правоохранительных органов. Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что МВД ограничило максимальную заполняемость «Лужников» до 15 тысяч человек. Вместимость «Лужников» — 68400 зрителей (данные с официального сайта РПЛ).

Отмечается, что среди возможных вариантов проведения игры рассматривается «ВТБ Арена» (домашний стадион «Динамо»), стадион «Нижний Новгород» и «Фишт» в Сочи.

В финале Кубка России сыграет ЦСКА. Вторым участником матча станет победитель второго этапа финала Пути регионов «Краснодар» — «Урал».

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